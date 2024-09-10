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القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على 4 بلدات

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 01:24 م

الوكيل الإخباري-   واصلت القوات الروسية تقدمها في مقاطعة دونيتسك بوتيرة ثابتة، رغم الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، الذي هدف أساسًا إلى إبطاء التقدم الروسي في جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

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فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على أربع بلدات في دونيتسك شرقي أوكرانيا.


وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها مجموعة من وحدات قوات الجنوب "يوغ"، تم السيطرة على بلدات كراسنوغوروفكا وغريغوروفكا وغاليتسينيفكا وفوديانوي الواقعة في دونيتسك.

سكاي نيوز عربية

 
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