القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على 4 بلدات

الوكيل الإخباري- واصلت القوات الروسية تقدمها في مقاطعة دونيتسك بوتيرة ثابتة، رغم الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، الذي هدف أساسًا إلى إبطاء التقدم الروسي في جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

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فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على أربع بلدات في دونيتسك شرقي أوكرانيا.