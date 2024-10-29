الوكيل الإخباري - أعلن فلاديمير روغوف رئيس لجنة الغرفة الاجتماعية الروسية لشؤون السيادة أن القوات الروسية اخترقت دفاعات قوات كييف شمالي بلدة رابوتينو على محور أوريخوفو في مقاطعة زابوروجيه.



وقال روغوف لوكالة "نوفوستي": "هناك نشاط مكثف على جزء الجبهة شمالي رابوتينو. ويتطور هجوم قواتنا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وبدأ شن الهجوم ثم تم تعزيزه لاختراق دفاعات العدو، وتجاوز تقدم قواتنا كيلومترا واحدا شمالي رابوتينو، ويصل عرض منطقة تقدمنا إلى 10 كيلومترات، أي أنه تم تحرير مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة إضافية".



وأضاف أنه تم وقف التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة خلال "الهجوم المضاد" العام الماضي وكانت الخسائر البشرية الكبيرة للجيش الأوكرانية بلا جدوى.

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وتابع: "الآن المبادرة في يد الجيش الروسي وتتقدم قواتنا تدريجيا باتجاه بلدتي نوفودانيلوفكا، ومالايا توكماتشكا".

RT