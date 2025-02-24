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القوات الروسية تسيطر على بلدتين وتسقط 22 مسيرة أوكرانية

قوات أوكرانية تقصف بالهاون مواقع روسية في منطقة تشاسيف يار
قوات أوكرانية تقصف بالهاون مواقع روسية في منطقة تشاسيف يار
الإثنين، 24-02-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-  تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدتين جديدتين في دونيتسك، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية، فيما نجحت أيضا في إسقاط وتدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في دونيتسك، وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت نوفوأندريفكا" في دونيتسك، مضيفة أن القوات الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 365 عسكريا، مركبة قتالية للمشاة، وعدد من المدافع الميدانية".

وأردف البيان: "نتيجة لعمليات هجومية حاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، من تحرير بلدة أولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

سكاي نيوز
 
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