القوات الروسية تسيطر على بلدتين وتسقط 22 مسيرة أوكرانية

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في دونيتسك، وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت نوفوأندريفكا" في دونيتسك، مضيفة أن القوات الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك.
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 365 عسكريا، مركبة قتالية للمشاة، وعدد من المدافع الميدانية".
وأردف البيان: "نتيجة لعمليات هجومية حاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، من تحرير بلدة أولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد الجامعات العربية: نسبة بطالة الشباب العربي تصل إلى 25 بالمئة
-
أردوغان يؤيد الحوار مع أوجلان
-
واشنطن: اتفاقية المعادن لا تتضمن أي ضمانات عسكرية لأوكرانيا
-
زيلينسكي يعرض التنحي مقابل عضوية الناتو.. وبوتين يرد
-
القاهرة والخرطوم تشكلان فريقا مشتركا بشأن إعادة إعمار السودان
-
السويد تسلم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا
-
نتنياهو يطالب بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بالكامل
-
الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر