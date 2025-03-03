القوات الروسية تواصل تقدمها على كافة المحاور في أوكرانيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 45 قتيلا ودمرت له دبابة ومركبتين ومدفعا.
- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة خاركوف، وكبدت العدو 190 قتيلا ودمرت له دبابة و10 مركبات و4 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية.
- حسنت قوات "الجنوب" مواقعها على طول المواجهة في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 205 قتلى ودمرت له مدرعتين ومدفعا.
- عززت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 605 قتلى ودمرت له دبابة و4 مدرعات منها "أم 113" و"ماكس برو"أمريكية، و3 مركبات و4 مدافع.
- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 200 قتيل ودمرت له دبابة و3 مدرعات و7 مركبات و4 مدافع.
- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 70 قتيلا، ودمرت له دبابة و4 مركبات ومدفعا.
- تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومراكز تجميع المسيرات ومستودعات الوقود والذخيرة لقوات كييف.
- إسقاط صاروخي "هيمارس" أمريكيين.
- إسقاط 88 مسيرة أوكرانية.
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