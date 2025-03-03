القوات الروسية تواصل تقدمها على كافة المحاور في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1315 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة، واستمرار تقدم القوات الروسية على جميع المحاور.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 45 قتيلا ودمرت له دبابة ومركبتين ومدفعا.

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- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة خاركوف، وكبدت العدو 190 قتيلا ودمرت له دبابة و10 مركبات و4 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية.



- حسنت قوات "الجنوب" مواقعها على طول المواجهة في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 205 قتلى ودمرت له مدرعتين ومدفعا.



- عززت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 605 قتلى ودمرت له دبابة و4 مدرعات منها "أم 113" و"ماكس برو"أمريكية، و3 مركبات و4 مدافع.



- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 200 قتيل ودمرت له دبابة و3 مدرعات و7 مركبات و4 مدافع.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 70 قتيلا، ودمرت له دبابة و4 مركبات ومدفعا.



- تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومراكز تجميع المسيرات ومستودعات الوقود والذخيرة لقوات كييف.



- إسقاط صاروخي "هيمارس" أمريكيين.



- إسقاط 88 مسيرة أوكرانية.