الأحد 2026-01-18 10:49 ص

القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد

القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد
القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد
 
الأحد، 18-01-2026 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بأن القوات تمكنت من السيطرة على أكبر حقل نفطي في سوريا.اضافة اعلان


وقالت 3 مصادر أمنية، اليوم الأحد، إن القوات السورية، التي تخوض اشتباكات مع قوات يقودها الأكراد، سيطرت على حقل العمر النفطي، وهو الأكبر في سوريا، وحقل كونيكو للغاز في شرق البلاد.

وبذلك تكون القوات السورية قد سيطرت على 4 حقول نفطية منذ بدء العمليات العسكرية أمس السبت، حيث كانت قد سيطرت على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة بالقرب من مدينة الطبقة.

وقالت الشركة السورية للبترول إن القوات السورية سيطرت على حقلي الرصافة وصفيان، ومن الممكن عودتها للعمل.

ولا تزال السلطات الكردية تسيطر على مناطق رئيسية ذات غالبية عربية من السكان في شرق البلاد، حيث يوجد أيضًا بعض من أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام أن الجيش سيطر على مدينة الطبقة بالشمال والسد المجاور لها، بالإضافة إلى سد الحرية المعروف سابقًا باسم سد البعث غرب مدينة الرقة السورية، وذلك بعد طرد المقاتلين الأكراد من تلك المناطق.

وكان الجيش السوري قد أعلن، الأحد، السيطرة على مطار الطبقة العسكري وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني منه، كما سيطر على بلدتي رطلة والحمام بريف الرقة.

وأمس السبت قالت الهيئة إن قوات الجيش بسطت سيطرتها بالكامل على مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، وبلدة دبسي عفنان غرب الفرات، ضمن عمليات قالت إنها تهدف إلى تأمين المنطقة.

وأضافت أن الجيش سيطر على 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، إضافة إلى مطار الجراح العسكري، مشيرة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تركت ذخائر في محيط المطار عقب انسحابها، وفق ما نقلته سانا.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

خاص بالوكيل رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

اقتصاد محلي الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

غزة

فلسطين ترامب يدعو شخصيات للانضمام إلى مجلس السلام الخاص في غزة - أسماء

ل

عربي ودولي ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد

عربي ودولي القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد

ة

عربي ودولي جيش كوريا الجنوبية يبدأ في نشر الصاروخ "الوحش" هيونمو-5



 






الأكثر مشاهدة