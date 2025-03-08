القوات السورية تفشل هجومًا لفلول النظام على قيادة البحرية في اللاذقية

وقالت الوزارة – في بيان صدر بعد منتصف هذه الليلة – إن قواتها نجحت في تطويق فلول النظام البائد في منطقة الساحل، مضيفةً أنها وضعت خطة عملياتية لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينتي اللاذقية وطرطوس، في إطار حملة واسعة بدأتها الأجهزة العسكرية والأمنية في منطقة الساحل غربي سوريا، إثر هجمات منسقة لموالين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إن القوات استعادت السيطرة أيضًا على كثير من المواقع التي تسللت إليها فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل.
وأضاف الناطق السوري أن ساعات قليلة تفصل القوات العسكرية والأمنية عن إنهاء العملية ضد الفلول، مشيرًا إلى أن القوات المشاركة تواجه ما وصفها بـ"بؤر إجرامية" هدفها إحداث الفوضى وإيذاء المدنيين.
ومساء الجمعة، قال مصدر أمني إن قوات الدفاع والداخلية السورية وصلت إلى وسط جبلة بريف اللاذقية وفكّت الحصار عن الكلية البحرية.
كما أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها فكّت حصار فلول النظام عن مقاتليها في محيط مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، بعد اشتباكات عنيفة، مؤكدةً أنها تنفذ عمليات نوعية دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد فلول النظام في المدينة.
وأضافت الوزارة أن فلول النظام اتخذت من أبنيةٍ ومرتفعاتٍ في مدينة القرداحة معقلًا لها، وتستهدف منها قوات الوزارة.
وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني إن مجموعة من فلول النظام المخلوع على أطراف جبلة استسلمت لقوات الأمن والدفاع بعد محاصرة عناصرها.
وأوضح أن قوات الجيش والأمن العام ضبطت كميات من الأسلحة، مشيرًا إلى أن فلول النظام يتحصنون في مناطق مأهولة بالمدنيين، ويتمّ بذل جهود كبيرة للوصول إليهم مع مراعاة وضع المدنيين.
وفي حمص، أفادت تقارير صحفية بأن المدينة تشهد انتشارًا كثيفًا لقوى الأمن العام وقوات تابعة لوزارة الدفاع السورية خشية تحركاتٍ لفلول النظام. ونقل المراسل عن مصدر أمني قوله إن هذه التحركات تهدف إلى ضبط الأمن في أحياء الحضارة، الزهراء، ووادي الذهب بالمدينة.
وفي طرطوس، أفاد مصدر أمني سوري بإطلاق سراح 50 من الشرطة والأمن العام كانوا محتجزين في مدينة دريكيش بريف المحافظة.
من جهته، قال قائد الحملة الأمنية في طرطوس إن قواتهم فرضت سيطرتها على المدينة، وبدأت الانتشار في أحيائها، وتستعد لحملة تمشيط تشمل المناطق المحيطة.
وأضاف أن القوات السورية قتلت عددًا كبيرًا من فلول النظام السابق، وصادرت أسلحة وذخائر إثر اشتباكات مع المسلحين الذين أقاموا حواجز ونصبوا كمائن على طول الطريق بين حمص والساحل.
بدوره، أكد مصدر في إدارة الأمن بطرطوس اعتقال عدد من قادة فلول النظام، مشيرًا إلى التحفظ عن ذكر أسمائهم حتى استكمال العملية.
وأشار المصدر إلى أن هناك بعض جيوب فلول النظام في جبال طرطوس واللاذقية، ولا تزال ملاحقتهم مستمرة، مؤكدًا مقتل عشرات من قوات الجيش والأمن الداخلي، وتحييد أضعافهم من "الفلول التخريبية"، وفق تعبيره.
وقال الرائد في إدارة الأمن العام التابعة لمحافظة طرطوس، عبد الرؤوف منصور، إن أجهزة الأمن تعاملت مع مجموعات من فلول النظام المخلوع حاولت نشر الفوضى في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمن العام، عقب اعتقاله عددًا من فلول النظام، حصل على أدلة تثبت تورطهم في العمل لصالح جهات خارجية.
في هذه الأثناء، أعلنت محافظة طرطوس تمديد حظر التجوال حتى الساعة العاشرة من صباح السبت.
وكانت تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة قادمة من إدلب، حمص، حلب، ومناطق أخرى في سوريا قد وصلت، صباح أمس الجمعة، إلى مدن اللاذقية، طرطوس، وجبلة لمؤازرة القوات المنتشرة في المنطقة.
كما قال مصدر أمني إن قوات من الجيش السوري دخلت مدينة بانياس بريف طرطوس، وبدأت حملة تمشيط لإعادة الأمن إلى المدينة، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تمكنت، بعد اشتباكات مع مسلحين، من فك الحصار عن مستشفى المدينة، وطرد فلول النظام السابق منه.
وجاء التحرك العسكري والأمني بعد كمائن دامية نصبها مسلحون موالون للنظام السابق، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصر الأمن السوري وإصابة آخرين، ووصفت السلطات السورية هذه الهجمات بالمنسقة.
وفي تطور آخر، قالت مصادر إن عشرات من المدنيين وفلول النظام، مع عائلاتهم، دخلوا إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية، مشيرةً إلى أن المدنيين وفلول النظام انتظروا ساعات قبل أن تسمح لهم القوات الروسية بدخول القاعدة.
الجزيرة
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