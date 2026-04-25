السبت 2026-04-25 04:33 م

القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد في حال تواصل الحصار البحري الأميركي

قوات أميركية تنفّذ دورية في بحر العرب قرب سفينة شحن إيرانية
السبت، 25-04-2026 03:47 م
الوكيل الإخباري-   قالت القوات المسلحة الإيرانية، السبت، إنها سترد إذا واصلت الولايات المتحدة حصارها لموانئ إيران، واصفة ممارسات الجيش الأميركي في المنطقة بأنها "سطو" و"قرصنة".اضافة اعلان


وفي بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، قال مقر القيادة المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، إنه إذا "استمر الجيش الأميركي في الحصار والسطو والقرصنة في المنطقة، فعليه أن يكون على يقين من أنه سيواجه ردا من القوات المسلحة الإيرانية القوية".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرة الصاروخية الموجهة USS Rafael Peralta (DDG 115) فرضت الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، عبر اعتراض سفينة ترفع علم إيران حاولت التوجه إلى أحد موانئها.

وأوضحت القيادة في منشور على منصة إكس أن السفينة جرى منعها من مواصلة الإبحار، في إطار تنفيذ الإجراءات الأميركية لتشديد القيود البحرية على إيران.
 
 


