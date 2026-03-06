القوات المسلحة الإيرانية: لم نغلق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها لم تغلق مضيق هرمز ولن تفعل ذلك وأن عدم عبور السفن سببه ظروف الحرب.

وقالت القوات المسلحة الإيرانية في بيان، اليوم الجمعة، إنها تمنع أي سفينة ترغب في عبور هرمز لكن مسؤولية أمنها تقع على عاتقها.

وأضافت أنها ستستهدف أي سفينة تابعة للكيان الصهيوني وأمريكا إذا أرادت عبور مضيق هرمز.