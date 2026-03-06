السبت 2026-03-07 12:36 ص

القوات المسلحة الإيرانية: لم نغلق مضيق هرمز

الجمعة، 06-03-2026 11:51 م

الوكيل الإخباري-  أكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها لم تغلق مضيق هرمز ولن تفعل ذلك وأن عدم عبور السفن سببه ظروف الحرب.

وقالت القوات المسلحة الإيرانية في بيان، اليوم الجمعة، إنها تمنع أي سفينة ترغب في عبور هرمز لكن مسؤولية أمنها تقع على عاتقها.

 

وأضافت أنها ستستهدف أي سفينة تابعة للكيان الصهيوني وأمريكا إذا أرادت عبور مضيق هرمز.

 

وأشارت إلى أنه إذا فتح إقليم كردستان العراق ممرا لجماعات مسلحة فستستهدف بناه التحتية.

 
 


