القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية: "نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد وهدفاً عسكرياً في يافا، وميناء أم الرشراش، ومطار رامون، وهدفاً حيوياً في منطقة أسدود بخمس طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن العملية جاءت "رداً على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وعدوانه الأخير على ميناء الحديدة"، مؤكداً التزام القوات المسلحة اليمنية بمواصلة ما وصفته بـ"الواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".
وأضافت القوات اليمنية في بيانها: "نؤكد استعدادنا الكامل للتصدي لأي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة، ولن تتوقف عملياتنا إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
وجاء في ختام البيان تأكيد على استمرار الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن "النصر لليمن ولكل أحرار الأمة".
-
أخبار متعلقة
-
هذا ما قاله البابا للرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر اتصال هاتفي
-
سوريا .. اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية في ريف السويداء
-
تركيا تريد اتفاقا جديدا مع العراق بشأن خط أنابيب نفطي
-
أردوغان: لن نترك الشرع وحيدا
-
تسجيل 1331 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع في السودان
-
سوريا تنفي إغلاق مطار دمشق الدولي وتؤكد استمرار العمل بشكل طبيعي
-
إعلام إسرائيلي: الضربة ضد الحوثيين نفذت بمسيّرات
-
سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على الحديدة في اليمن