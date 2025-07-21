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القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل
 
الإثنين، 21-07-2025 06:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية بطائرات مسيرة استهدفت عدداً من المواقع داخل إسرائيل، وذلك "نصرةً للشعب الفلسطيني" ورداً على ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وميناء الحُديدة".اضافة اعلان


وقال بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية: "نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد وهدفاً عسكرياً في يافا، وميناء أم الرشراش، ومطار رامون، وهدفاً حيوياً في منطقة أسدود بخمس طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت "رداً على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وعدوانه الأخير على ميناء الحديدة"، مؤكداً التزام القوات المسلحة اليمنية بمواصلة ما وصفته بـ"الواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأضافت القوات اليمنية في بيانها: "نؤكد استعدادنا الكامل للتصدي لأي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة، ولن تتوقف عملياتنا إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وجاء في ختام البيان تأكيد على استمرار الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن "النصر لليمن ولكل أحرار الأمة".
 
 
gnews

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