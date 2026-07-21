القيادة الأميركية تكشف تفاصيل أحدث عملياتها العسكرية ضد إيران

07:07 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر الثلاثاء بتوقيت الأردن، تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة العاشرة على التوالي. اضافة اعلان





وقالت القيادة، في بيان، إن القوات الأميركية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية، وقدرات بحرية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب أنظمة دفاع جوي، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.



وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية عبر الممر البحري الدولي الحيوي لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن قواتها ساعدت، منذ مطلع أيار، في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية، ونقل 450 مليون برميل من النفط الخام.



وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها ستظل على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على أي "عدوان غير مبرر" يستهدف البحارة المدنيين الساعين لعبور مضيق هرمز بحرية وعلانية.



ورجّح مسؤولون أميركيون أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الأيام المقبلة، ما إذا كان سيوسع العمليات العسكرية ضد إيران ويعود إلى القتال على نطاق واسع، وفقًا لشبكة فوكس نيوز الأميركية، مؤكدين، في الوقت ذاته، أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.



واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردّت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان، قبل الحرب، الممر المائي الرئيسي لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.



ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذًا هائلًا، مما سمح لها فعليًا بامتلاك ورقة ضغط.





