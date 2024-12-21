القيادة العامة في سوريا تكلف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية

ولم ترد بعد أي معلومات بشأن مؤهلات الشيباني لتولي المنصب وسيرته الذاتية.
ومؤخرا، أجرت السطات السورية الجديدة جملة تعيينات، آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية عزام غريب الملقب بـ"أبو العز سراقب" محافظا لحلب.
وغريب من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب عام 1985، وهو من سكان مدينة حلب. حصل على الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بينغول التركية، كما درس طب الأسنان وهندسة التحكم الآلي والأتمتة في جامعة حلب.
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