القيادة المركزية الأمريكية تؤكد بقاء المسار الجنوبي في "هرمز" مفتوحا

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الوكيل الإخباري- أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا ومتاحًا أمام جميع السفن التجارية، مشددة على استمرار حركة الملاحة عبر الممر المائي. اضافة اعلان





وأضافت سنتكوم أنها ساعدت أكثر من ألف سفينة على عبور مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية"، مؤكدة مواصلة جهودها لضمان حرية الملاحة في المنطقة.





