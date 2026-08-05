القيادة المركزية الأمريكية تؤكد بقاء المسار الجنوبي في "هرمز" مفتوحا

وأضافت سنتكوم أنها ساعدت أكثر من ألف سفينة على عبور مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية"، مؤكدة مواصلة جهودها لضمان حرية الملاحة في المنطقة.
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