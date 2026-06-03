القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية دون أضرار

05:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فشل محاولة ثانية نفذتها مسيّرات إيرانية لاستهداف قواتها في الكويت. اضافة اعلان





وقالت القيادة إن الدفاعات الجوية التابعة لها نجحت في إسقاط عدة مسيّرات إيرانية، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار جراء الهجوم.





