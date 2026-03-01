الأحد 2026-03-01 07:51 م

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة

ي
أرشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 06:11 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة.

اضافة اعلان

 

وقالت في بيان، إن عدد من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة جراء شظايا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار الشركات نظرة أولى على سلسلة Galaxy Buds4: دقة الصوت تلتقي بالتصميم الذكي

ب

عربي ودولي ترامب: قادة إيران الجدد يرغبون في الحوار وسأتحدث معهم

ؤ

عربي ودولي ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي

ا

عربي ودولي تعليق الرحلات عبر قناة السويس ومضيق باب المندب في الوقت الحالي

ي

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة

ب

عربي ودولي القناة 12 الإسرائيلية: 9 وفيات و57 إصابة بالهجوم الإيراني على بيت شيمش

ي

أخبار محلية الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

ب

أخبار محلية الملك يؤكد للبرهان استمرار الأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه



 






الأكثر مشاهدة