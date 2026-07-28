القيادة المركزية الأمريكية تكشف عدد السفن التي اعترضتها بعد استئناف حصار إيران

وجاء في منشور على صفحة القيادة في منصة التواصل الاجتماعي X: "مع حلول 28 يوليو، قامت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بتحويل مسار 18 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتنفيذ عمليات إنزال على متن سفينتين أخريين، وذلك لضمان الامتثال الكامل [للحصار]".
وتؤكد القيادة المركزية، أن القوات الأمريكية قامت بـ تعطيل سفينتين عمدا لرفضهما الامتثال للأوامر، ومن أبرزها ناقلة النفط "لافين" (M/T Lavine) التي ترفع علم موزمبيق في خليج عُمان، حيث تم شل حركتها بعد تجاهلها تحذيرات متكررة.
ووفقاً لممثلي القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، تنشط أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت حصارها البحري على إيران في 14 يوليو. ولم يكن هذا الحصار الأول، إذ كان قبله حصار سابق استمر لشهرين (من 13 أبريل حتى 18 يونيو)، وتوقف مؤقتا قبل أن يتجدد بعد فشل مفاوضات السلام وخلافات حول حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفقا للمصادر الأمريكية، نجح الجيش الأمريكي خلال الفترة الأولى في تحويل مسار أكثر من 140 سفينة ملتزمة، وتعطيل 9 سفن مخالفة، بينما سُمح لـ 50 سفينة إنسانية بالمرور.
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