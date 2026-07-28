القيادة المركزية الأمريكية تكشف عدد السفن التي اعترضتها بعد استئناف حصار إيران

الوكيل الإخباري- أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) اعتراض الجيش الأمريكي وإعادة توجيه 18 سفينة تجارية عن مسارها، وذلك منذ بدء تفعيل الحصار البحري مجددا على الموانئ الإيرانية.



وجاء في منشور على صفحة القيادة في منصة التواصل الاجتماعي X: "مع حلول 28 يوليو، قامت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بتحويل مسار 18 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتنفيذ عمليات إنزال على متن سفينتين أخريين، وذلك لضمان الامتثال الكامل [للحصار]".



وتؤكد القيادة المركزية، أن القوات الأمريكية قامت بـ تعطيل سفينتين عمدا لرفضهما الامتثال للأوامر، ومن أبرزها ناقلة النفط "لافين" (M/T Lavine) التي ترفع علم موزمبيق في خليج عُمان، حيث تم شل حركتها بعد تجاهلها تحذيرات متكررة.

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ووفقاً لممثلي القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، تنشط أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.