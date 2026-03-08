القيادة المركزية الأمريكية تنفي احتجاز إيران جنودا أمريكيين

الوكيل الإخباري- نفت القيادة المركزية الأمريكية أمس السبت ‌احتجاز إيران أي أفراد من الجيش الأمريكي رهائن أو أسرى.

جاء ذلك ⁠بعد أن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في منشور على إكس “وردت إلي تقارير تفيد ‌بأن ⁠عددا من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر”.