القيادة المركزية الأمريكية تنفي احتجاز إيران جنودا أمريكيين

جاء ذلك بعد أن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في منشور على إكس “وردت إلي تقارير تفيد بأن عددا من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر”.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز “يبذل النظام الإيراني قصارى جهده لنشر الأكاذيب والتضليل. وهذا مثال آخر واضح على ذلك”.
