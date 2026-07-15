القيادة المركزية الأمريكية تنفي قصف منشأة لتخزين القمح في إيران

وقالت في بيان: "تزعم وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن القوات الأمريكية قصفت منشأة لتخزين القمح في هويزة يوم 14 يوليو.. هذا غير صحيح".
وذكرت في بيانها أن القوات الأمريكية قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في بندر عباس، وخورموج، والأهواز، وقشم، وطنب، وبوشهر، وكوه ستاك، بهدف إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وأشارت القيادة المركزية إلى أنه في الوقت نفسه، استهدفت إيران مدنيين أبرياء يعبرون المضيق وفي دول الخليج المجاورة.
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