القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا لا تزال بالشرق الأوسط

وقال كوبر إن القوات الأمريكية تمكنت خلال أقل من ستة أسابيع من تحقيق أهدافها العسكرية الاستراتيجية بتدمير قدرات إيران العسكرية التقليدية التي بنيت على مدى 40 عاما، وذلك في إطار عملية "الإبادة الملحمية" التي شارك فيها أكثر من 50 ألف جندي أمريكي.
وأفاد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل نجحتا في تفكيك قدرة النظام الإيراني على إبراز قوته خارج حدوده، وتدمير قدرته على شن عمليات عسكرية واسعة النطاق لسنوات قادمة، مشيرا إلى أن إيران عانت من هزيمة عسكرية لأجيال بعد تدمير قدراتها الصاروخية والطائرات المسيرة والبحرية وقاعدتها الصناعية الدفاعية.
وأضاف أن القوات الأمريكية أوقفت عملياتها الهجومية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجاري، بعد أن نفذت أكثر من 13 ألف ضربة على أهداف عسكرية إيرانية وآلاف الطلعات القتالية، مؤكدا أن القوات لا تزال حاضرة ويقظة ومستعدة إذا استدعي الأمر، كما تواصل الوقوف إلى جانب الشركاء الإقليميين في الحفاظ على مظلة الدفاع الجوي الأكثر تطورا في العالم.
وأشاد كوبر بمقاتلي القوات الأمريكية، معتبرا أنهم يمثلون أقوى وأخطر جيش عرفه العالم، حيث تمكنوا في أقل من 40 يوما من تدمير الجيش الذي بنته إيران على مدى أكثر من 40 عاما، متفوقين على كل التوقعات.
أخبار متعلقة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان
السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة
موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران
خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها
الصحة اللبنانية: 303 شهداء في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي
روسيا تدعو لوقف إطلاق نار فوري في لبنان
نتنياهو: أصدرت تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان
تصريح جديد للرئيس اللبناني