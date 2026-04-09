القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا لا تزال بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية أن قواتنا لا تزال بالشرق الأوسط في حالة يقظة وعلى أهبة الاستعداد إذا دعيت للتحرك.



وقال كوبر إن القوات الأمريكية تمكنت خلال أقل من ستة أسابيع من تحقيق أهدافها العسكرية الاستراتيجية بتدمير قدرات إيران العسكرية التقليدية التي بنيت على مدى 40 عاما، وذلك في إطار عملية "الإبادة الملحمية" التي شارك فيها أكثر من 50 ألف جندي أمريكي.

اضافة اعلان



وأفاد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل نجحتا في تفكيك قدرة النظام الإيراني على إبراز قوته خارج حدوده، وتدمير قدرته على شن عمليات عسكرية واسعة النطاق لسنوات قادمة، مشيرا إلى أن إيران عانت من هزيمة عسكرية لأجيال بعد تدمير قدراتها الصاروخية والطائرات المسيرة والبحرية وقاعدتها الصناعية الدفاعية.



وأضاف أن القوات الأمريكية أوقفت عملياتها الهجومية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجاري، بعد أن نفذت أكثر من 13 ألف ضربة على أهداف عسكرية إيرانية وآلاف الطلعات القتالية، مؤكدا أن القوات لا تزال حاضرة ويقظة ومستعدة إذا استدعي الأمر، كما تواصل الوقوف إلى جانب الشركاء الإقليميين في الحفاظ على مظلة الدفاع الجوي الأكثر تطورا في العالم.