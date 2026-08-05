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القيادة المركزية الأمريكية: نواصل فرض الحصار على إيران

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أرشيفية
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:11 م

الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تواصل فرض الحصار على إيران.

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وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها حولت مسار 48 سفينة تجارية وأعطبت سفينتين واعتلت أخريين في إطار الحصار المفروض على إيران.

 
 


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