القيادة المركزية الأميركية: البحرية الأميركية تعترض سفينة يُشتبه في توجهها إلى ميناء إيراني

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي أن قوات مشاة البحرية اعترضت الثلاثاء سفينة تجارية في بحر العرب للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

