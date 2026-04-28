الأربعاء 2026-04-29 12:15 ص

القيادة المركزية الأميركية: البحرية الأميركية تعترض سفينة يُشتبه في توجهها إلى ميناء إيراني

الثلاثاء، 28-04-2026 10:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي أن قوات مشاة البحرية اعترضت الثلاثاء سفينة تجارية في بحر العرب للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في منشور عبر منصة اكس، بأنّ القوات الأميركية أفرجت عن السفينة "بلو ستار 3" بعد تفتيشها والتأكد من أن رحلتها لن تشمل التوقف في أي ميناء إيراني.

 
 


حاملة الطائرات الأميركية فورد

عربي ودولي القيادة المركزية الأميركية: البحرية الأميركية تعترض سفينة يُشتبه في توجهها إلى ميناء إيراني

