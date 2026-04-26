القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها اعترضت سفينة تجارية كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على إيران.





وقال الجيش الأميركي إن السفينة، المعروفة باسم " سيفان"، جزء من "أسطول الظل" المكون من 19 سفينة وينقل منتجات النفط والغاز الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.



وذكرت القيادة المركزية أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية من مدمرة الصواريخ الموجهة بينكني اعترضت السفينة في بحر العرب وإنها "تمتثل في الوقت الراهن لتوجيهات الجيش الأميركي بالعودة إلى إيران تحت الحراسة".



وقالت القيادة المركزية إن سفن "أسطول الظل" تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية بسبب أنشطة تتعلق بنقل منتجات الطاقة والنفط والغاز الإيرانية بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك البروبان والبيوتان، إلى الأسواق الخارجية.





