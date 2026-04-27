القيادة المركزية الأميركية: حصار الموانئ الإيرانية مستمر وأعدنا توجيه 38 سفينة

الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأميركية، فجر الاثنين، إنها تواصل فرض حصار على الموانئ الإيرانية لمنع السفن من الدخول إليها أو الخروج منها.





وأضافت أن قواتها أصدرت توجيهات لـ 38 سفينة بالانعطاف والعودة إلى الميناء.



وتفرض واشنطن حصارا على التجارة البحرية الإيرانية، بينما أطلقت إيران النار على سفن لمنعها من الإبحار عبر مضيق هرمز، مدخل الخليج العربي. وبعد مرور شهرين تقريبا على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، ما تزال بوادر استئناف محادثات السلام ضئيلة في ظل وقف إطلاق النار الهش.



وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى انقطاع خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، مسببا أزمة طاقة عالمية. واستولت القوات الأميركية على سفينة شحن إيرانية وناقلة نفط خلال الأيام الماضية. وأعلنت إيران أنها سيطرت على سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز، بعد إطلاق النار عليهما وعلى سفينة أخرى، في أولى العمليات من هذا القبيل التي تقوم بها منذ بدء الحرب.





