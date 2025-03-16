القيادة المركزية الأميركية: عملياتنا ضد الحوثي مستمرة

ونشرت القيادة عبر حسابها في تويتر مقاطع مصورة لعملية قصف أهداف للحوثيين، انطلاقًا من بوارجها الحربية، بالإضافة إلى مقاتلاتها الحربية.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي مايك ويلتز إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ خطوة لحماية الجنود والمعدات الأميركية، ولحماية حرية الملاحة وردع الأعداء.
كما أضاف:"أما قيادة بايدن المتهورة فقد شجعت الحوثيين، لكن هذا لم يعد الحال."
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن ضربات عسكرية على جماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، ردًا على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر.
كما حذر ترامب الحوثيين من أنهم إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات، "فستشهدون جحيمًا لم تروا مثله من قبل."
وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، حذّر ترامب إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها لهم، قائلًا: "إذا هددت إيران الولايات المتحدة، فإن أميركا ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن.
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