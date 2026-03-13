الجمعة 2026-03-13 03:54 م

القيادة المركزية الأميركية: مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود

أكدت القيادة المركزية الأميركية مقتل 4 أفراد في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية فوق العراق. وأشارت إلى أن الطائرة سقطت غرب العراق في 12 آذار، وتحطمها لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة، مبينة أن
علم الولايات المتحدة
 
الجمعة، 13-03-2026 12:56 م
أكدت القيادة المركزية الأميركية مقتل 4 أفراد في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية فوق العراق.


وأشارت إلى أن الطائرة سقطت غرب العراق في 12 آذار، وتحطمها لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة، مبينة أن السلطات فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.
 
 


