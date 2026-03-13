القيادة المركزية الأميركية: مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود

12:56 م

الوكيل الإخباري- أكدت القيادة المركزية الأميركية مقتل 4 أفراد في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية فوق العراق. اضافة اعلان





وأشارت إلى أن الطائرة سقطت غرب العراق في 12 آذار، وتحطمها لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة، مبينة أن السلطات فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.









