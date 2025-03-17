القيادة الوسطى الأميركية: عملياتنا ضد الحوثيين متواصلة

يأتي البيان بينما تجدد القصف الأميركي على اليمن، حيث تعرضت مديرية زبيد في الحديدة غربي البلاد لغارتين.
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