 
الإثنين 2025-03-17 04:18 ص
 




            

        








    

        

        

            القيادة الوسطى الأميركية: عملياتنا ضد الحوثيين متواصلة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        04:07 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان أصدرته قبيل فجر اليوم الاثنين إن قواتها تواصل عملياتها ضد الحوثيين في اليمن.اضافة اعلان


يأتي البيان بينما تجدد القصف الأميركي على اليمن، حيث تعرضت مديرية زبيد في الحديدة غربي البلاد لغارتين.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            القيادة الوسطى الأميركية: عملياتنا ضد الحوثيين متواصلة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            فلسطين
                        
                        
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