"الكابينت" يناقش استئناف حرب إيران

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران.





وقالت الصحيفة: عقد نتنياهو مرة أخرى اجتماعًا للكابينت المصغّر، وكان في صلب النقاش احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران.



وهذه المرة الثانية التي يعقد فيها نتنياهو اجتماعا للكابينت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق الصحيفة.





