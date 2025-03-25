الكرملين: استئناف اتفاق الحبوب مرهون برفع العقوبات الغربية

الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن استئناف اتفاق البحر الأسود بين كييف وموسكو لنقل الحبوب والمواد الغذائية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد رفع العقوبات الغربية على صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"رفع العقوبات الغربية لاسيما تلك التي تطال تصدير الحبوب والأسمدة الروسية وبعض المنتجين، والبنك الزراعي الروسي، شرطا أساسيا لاستئناف اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى الأسواق الخارجية".