الكرملين: استئناف اتفاق الحبوب مرهون برفع العقوبات الغربية

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"رفع العقوبات الغربية لاسيما تلك التي تطال تصدير الحبوب والأسمدة الروسية وبعض المنتجين، والبنك الزراعي الروسي، شرطا أساسيا لاستئناف اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى الأسواق الخارجية".
ووقعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة اتفاقية البحر الأسود عام 2022، بهدف تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وضمان تدفق المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
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