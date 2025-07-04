الجمعة 2025-07-04 05:50 م
 

الكرملين: الجيش الروسي سيواصل عمليته في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافه

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 04-07-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن ضمان روسيا لأمنها القومي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية غير متاح لغاية اللحظة، مشيرة إلى أن الجيش الروسي سيواصل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى حين تحقيق جميع الأهداف.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتفضل القيام بذلك من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، لكن طالما بقي ذلك متعذرا، سنواصل العملية العسكرية".

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين في معارك بمدينة خان يونس

غمس البسكويت في الشاي.. خبراء يحذّرون من مخاطر صحية

طب وصحة هل تغمس البسكويت في الشاي كل صباح؟ هذا ما قد يفعله بجسدك

ارشيفية

عربي ودولي روسيا تعلن عملية تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا

تعبيرية

فلسطين الأونروا: الناس يسقطون مغشيًا عليهم في القطاع من شدة الجوع

جانب من اللقاء

عربي ودولي عبدالله بن زايد ويائير لابيد يناقشان التطورات الإقليمية

الخبير العسكري اللواء فايز الدويري

فلسطين الدويري: المقاومة تصعّد عملياتها بضربات متزامنة ومتباعدة جغرافيًا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عربي ودولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة