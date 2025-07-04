الكرملين: الجيش الروسي سيواصل عمليته في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافه

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتفضل القيام بذلك من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، لكن طالما بقي ذلك متعذرا، سنواصل العملية العسكرية".
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