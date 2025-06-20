الكرملين: الشرق الأوسط ينزلق إلى هاوية من عدم الاستقرار والحرب

12:13 م

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الوكيل الإخباري- قال الكرملين، الجمعة، إن الشرق الأوسط ينزلق إلى هاوية من عدم الاستقرار والحرب. اضافة اعلان





وأشار إلى أن الوضع في الشرق الأوسط قد يكون خطيرا بالنسبة لروسيا.



وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الروس العاملين في محطة بوشهر النووية الإيرانية، موضحا أن هناك قنوات للحوار مع إسرائيل والتواصل مع واشنطن مستمر.



وقال إن الرئيس بوتين يعرض خدماته كوسيط لكن من الصعب الجزم بقبول عرضه.



وتابع، "نرى حتى الآن رغبة إسرائيلية في مواصلة العمل العسكري".

