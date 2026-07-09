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الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب

الكرملين: موسكو لا تعارض أي تواصل مباشر مع واشنطن لحل النزاع الأوكراني
الكرملين
 
الخميس، 09-07-2026 01:38 م

الوكيل الإخباري-   اعتبر الكرملين الخميس أن تكثيف أوكرانيا ضرباتها على روسيا لن يؤدي سوى لإطالة أمد الحرب، وذلك بعدما رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ هذه الضربات قد تدفع موسكو إلى التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين "كلّما زاد هجوم نظام كييف على بنيتنا التحتية، اضطررنا إلى توسيع المنطقة الأمنية" على الجبهة.

 
 


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