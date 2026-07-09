الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب

الوكيل الإخباري- اعتبر الكرملين الخميس أن تكثيف أوكرانيا ضرباتها على روسيا لن يؤدي سوى لإطالة أمد الحرب، وذلك بعدما رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ هذه الضربات قد تدفع موسكو إلى التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية.

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