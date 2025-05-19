الكرملين: العمل على إنهاء النزاع قد يحتاج إلى وقت طويل

05:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731528 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الكرملين أن العمل لحل النزاع في أوكرانيا سيكون "شاقا" و"قد يحتاج لوقت طويل"، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي عن الناطق باسمه قبل دقائق من بدء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأميركي. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "هناك الكثير من العمل الشاق بانتظارنا وهو قد يحتاج إلى وقت طويل في بعض المجالات"، مشيرا إلى أن "التسوية تنطوي على عدد كبير من التفاصيل الدقيقة والمعقّدة التي يجب مناقشتها بعناية".