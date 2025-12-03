الكرملين: المحادثات مع الولايات المتحدة "مفيدة" لكن هناك حاجة لـ"الكثير من العمل"

05:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755977 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الكرملين ليل الثلاثاء انتهاء المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وقال الكرملين إن المحادثات مع الولايات المتحدة "مفيدة" لكن ما زالت هناك الحاجة لـ"الكثير من العمل".



ودام الاجتماع قرابة 5 ساعات، إذ تناول خطة أميركية معدّلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات في أوكرانيا.

تم نسخ الرابط





