الكرملين: المحادثات مع الولايات المتحدة "مفيدة" لكن هناك حاجة لـ"الكثير من العمل"

وقال الكرملين إن المحادثات مع الولايات المتحدة "مفيدة" لكن ما زالت هناك الحاجة لـ"الكثير من العمل".
ودام الاجتماع قرابة 5 ساعات، إذ تناول خطة أميركية معدّلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات في أوكرانيا.
