الكرملين: بدء مباحثات روسية أميركية لحل النزاع الأوكراني

الوكيل الإخباري- - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" بدء تشكيل لجنة محادثات روسية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة من أجل التوصل لحل النزاع العسكري في أوكرانيا، بعد محادثات هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

اضافة اعلان