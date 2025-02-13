الكرملين: بدء مباحثات روسية أميركية لحل النزاع الأوكراني

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "لا يوجد حتى الآن اتفاقيات محددة بشأن زيارة المفاوضين الأميركيين إلى موسكو، لكن الرئيس بوتين، أصدر تعليمات بالبدء فورا بعقد لقاءات على أعلى مستوى بعد المكالمة الهاتفية مع ترمب".
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