 
الخميس 2025-02-13 06:42 م
 

الكرملين: بدء مباحثات روسية أميركية لحل النزاع الأوكراني

مبنى الكرملين
الكرملين
الخميس، 13-02-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" بدء تشكيل لجنة محادثات روسية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة من أجل التوصل لحل النزاع العسكري في أوكرانيا، بعد محادثات هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "لا يوجد حتى الآن اتفاقيات محددة بشأن زيارة المفاوضين الأميركيين إلى موسكو، لكن الرئيس بوتين، أصدر تعليمات بالبدء فورا بعقد لقاءات على أعلى مستوى بعد المكالمة الهاتفية مع ترمب".

 
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