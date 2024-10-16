الكرملين: "بريكس" هيئة مكملة للأمم المتحدة ولا تحاول استبدالها

الوكيل الإخباري- صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "بريكس" عبارة عن هيئة مكملة للأمم المتحدة، كما أن المجموعة، التي تضم 10 دول، لا تحاول "استبدال" المنظمة العالمية.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء إن "مجموعة "بريكس" ليست جمعية تحاول أن تحل مكان الأمم المتحدة، بل على عكس ذلك فهي رابطة مكملة للأمم المتحدة ولا تتعارض بأي حال من الأحوال مع طابع الأمم المتحدة العالمي".

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وأكد أن روسيا تحترم موقف كازاخستان فيما يتعلق بانضمامها الحالي إلى مجموعة "بريكس"، مشددا على أن موسكو تتطلع لمشاركة رئيس كازاخستان إلى قمة "بريكس" في قازان.



وفيما يتعلق بمساع صربيا الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أفاد المسؤول بأن الغرب يلوي ذراعي صربيا، في حين أن التعاون في مجموعة "بريكس" يقوم على الاحترام المتبادل".



ولفت بيسكوف إلى أن صيغة "بريكس" تعتبر جذابة للعديد من الدول لأنها تقوم على مبدأ مراعاة المصالح المشتركة.



وجاء تصريح المسؤول الروسي بعد أن أفادت كازاخستان، في وقت سابق، بأنها لن تتقدم بطلب للانضمام لمجموعة "بريكس" في المستقبل القريب.

وبحسب السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، بيريك والي فإن المقترحات حول الانضمام إلى المجموعة يتم دراستها انطلاقا من المصالح الوطنية لكازاخستان.



وأشار المسؤول إلى أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يعطي الأولوية حاليا للأمم المتحدة "باعتبارها منظمة عالمية وغير بديلة، والتي يمكن مناقشة جميع المشاكل الدولية في إطارها".



و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024، ومن المقرر عقد قمة للمجموعة في قازان الروسية في 22-24 أكتوبر الحالي.



وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى "بريكس".