الكرملين: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام"

وقال الكرملين: "نأمل في أن يقود التواصل مع الولايات المتحدة لتوضيح تفاصيل مقترح "مجلس السلام".
وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الدول التي ترغب بالحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" الجديد الذي يقترحه، أن تسهم بما لا يقل عن مليار دولار.
وبحسب مسوّدة ميثاق مجلس السلام فإن الرئيس ترامب سيتولى رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، وسيقرر بنفسه من تتم دعوتهم لعضوية المجلس.
وستُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضر صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس، وفق المسوّدة.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي
-
الاتحاد الأوروبي: قمة استثنائية الخميس لبحث الرد على تهديدات ترمب
-
ترامب لرئيس وزراء النرويج: العالم غير آمن طالما أن الولايات المتحدة لا تسيطر على غرينلاند
-
سوريا.. محافظة دير الزور يطالب الموظفين بالمناطق المحررة البقاء في عملهم
-
إسرائيل تهاجم أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان
-
الداخلية السورية: وحداتنا بدأت بالدخول إلى ريف محافظة دير الزور الشرقي
-
بقيمة 536 ألف دولار .. مجهولون يسرقون كابلات نحاسية من قاعدة جوية بريطانية
-
زلزال بقوة 6 درجات يضرب كشمير بباكستان