الإثنين 2026-01-19 10:56 م

الكرملين: بوتين تلقى دعوة للمشاركة بمجلس السلام في غزة

الكرملين .. أرشيفية
الكرملين
 
الإثنين، 19-01-2026 09:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة من الولايات المتحدة الأميركية عبر القنوات الدبلوماسية للمشاركة في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "نراجع حاليا كل تفاصيل هذا العرض"، مشيرا الى أن روسيا ما تزال تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

 
 


