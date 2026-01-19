الكرملين: بوتين تلقى دعوة للمشاركة بمجلس السلام في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة من الولايات المتحدة الأميركية عبر القنوات الدبلوماسية للمشاركة في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

