الكرملين: بوتين على استعداد للحاور مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة

وقال ماكرون مؤخرا: "أرى أن من مصلحتنا نحن الأوروبيين والأوكرانيين أن نجد أرضية مناسبة لاستئناف الحوار مع روسيا. على الأوروبيين أن يتوصلوا إلى طريقة لتحقيق ذلك في الأسابيع القادمة".
