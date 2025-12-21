الكرملين: بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة

الوكيل الإخباري- أعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد الرئيس فلاديمير بوتين للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، والنوايا الحسنة.

