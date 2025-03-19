الكرملين: بوتين وترمب لم يناقشا ارسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترمب لم يناقشا خلال الاتصال الهاتفي، أمس الثلاثاء، قضية إرسال قوات دولية لحفظ السلام في أوكرانيا في حال تم التوصل لاتفاق تسوية بشأن حل النزاع العسكري في أوكرانيا.

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