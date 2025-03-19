الأربعاء 2025-03-19 09:07 م
 

الكرملين: بوتين وترمب لم يناقشا ارسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

أرشيفية لمبنى الكرملين
الكرملين
 
الأربعاء، 19-03-2025 08:20 م

الوكيل الإخباري-   قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترمب لم يناقشا خلال الاتصال الهاتفي، أمس الثلاثاء، قضية إرسال قوات دولية لحفظ السلام في أوكرانيا في حال تم التوصل لاتفاق تسوية بشأن حل النزاع العسكري في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"بوتين وترمب لم يبحثا إمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بشأن أوكرانيا، ولم يتم طرح مسألة نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا تم التوصل إلى تسوية سياسية".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في نابلس

الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة مع اقتراب المنخفض الجوي

حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش في أحد المحال التجارية

أخبار محلية حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني: إسرائيل تعرقل تنفيذ القرار 1701

أرشيفية لمبنى الكرملين

عربي ودولي الكرملين: بوتين وترمب لم يناقشا ارسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

حماس

فلسطين حماس: جرائم الاحتلال بغزة تستوجب تحركا عاجلا

جيش الاحتلال

فلسطين "جيش" الاحتلال: بدأنا عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة