الكرملين: بوتين وترمب لم يناقشا ارسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"بوتين وترمب لم يبحثا إمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بشأن أوكرانيا، ولم يتم طرح مسألة نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا تم التوصل إلى تسوية سياسية".
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