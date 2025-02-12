الكرملين: بوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو.

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وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي دعا نظيره الأمريكي لزيارة موسكو".