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الكرملين: بوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
الأربعاء، 12-02-2025 08:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو.

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وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي دعا نظيره الأمريكي لزيارة موسكو".

 

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة للغاية مع بوتين.

وأضاف: "اتفقنا على العمل معا عن كثب، بما في ذلك زيارة دول بعضنا البعض. لقد اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المفاوضات على الفور، وسنبدأ بالاتصال بالرئيس زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة، وهو أمر سأفعله الآن".

وتابع قائلا: "لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والسفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة أنها ستكون ناجحة".

 
gnews

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