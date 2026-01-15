الخميس 2026-01-15 03:35 م

الكرملين: ترامب على حق في رأيه بزيلينسكي

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
 
الوكيل الإخباري-   أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تأييد روسيا طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن فلاديمير زيلينسكي بات حجر عثرة على طريق السلام في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح ترامب، بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي هو المسؤول عن تأخير حل النزاع: "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع".

وأكد بيسكوف أن الوضع في كييف يتدهور يوماً بعد يوم وقد حان الوقت لكي يتخذ زيلينسكي قرارا

وأشار إلى ان قنوات الاتصال الروسية مع المفاوضين الأمريكيين لا تزال تعمل والحوار مستمر وأن روسيا تعتبر استمرار الحوار مع الولايات المتحدة أمراً ضرورياً وهاماً

وأعرب بيسكوف عن أمله في أن تتم زيارة  المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. إلى روسيا في الموعد المتفق عليه.

 
 


