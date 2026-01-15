الكرملين: ترامب على حق في رأيه بزيلينسكي

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تأييد روسيا طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن فلاديمير زيلينسكي بات حجر عثرة على طريق السلام في أوكرانيا.

