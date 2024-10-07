الكرملين: تقرير الصحيفة الأمريكية عن تاجر السلاح الروسي يبدو "مزيفا"

وأفادت الصحيفة بأن بوت، الذي أدانته الولايات المتحدة بتهم تهريب الأسلحة وأطلقت واشنطن سراحه في صفقة تبادل للأسرى عام 2022، عاد إلى التجارة الدولية في الأسلحة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تميل إلى تصنيف هذه القصة على أنها “مزيفة”.
وكالات
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