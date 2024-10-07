الكرملين: تقرير الصحيفة الأمريكية عن تاجر السلاح الروسي يبدو "مزيفا"

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الوكيل الإخباري- قال الكرملين اليوم الإثنين، إن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي أشار إلى أن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت كان يحاول التوسط في بيع أسلحة صغيرة لمسلحي جماعة الحوثي يبدو مزيفا. اضافة اعلان





وأفادت الصحيفة بأن بوت، الذي أدانته الولايات المتحدة بتهم تهريب الأسلحة وأطلقت واشنطن سراحه في صفقة تبادل للأسرى عام 2022، عاد إلى التجارة الدولية في الأسلحة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تميل إلى تصنيف هذه القصة على أنها “مزيفة”.



وكالات