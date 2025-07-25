الكرملين: حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الصعب الذي تشهده القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة احترام الشرعية الدولية.

اضافة اعلان