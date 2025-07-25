الكرملين: حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، إن روسيا تواصل تمسكها بموقفها المبدئي الداعي إلى تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".
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