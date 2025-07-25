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الكرملين: حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن
الكرملين
 
الجمعة، 25-07-2025 07:23 م

الوكيل الإخباري-   أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الصعب الذي تشهده القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة احترام الشرعية الدولية.

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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، إن روسيا تواصل تمسكها بموقفها المبدئي الداعي إلى تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

 
 
gnews

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