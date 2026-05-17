الإثنين 2026-05-18 12:25 ص

الكرملين: روسيا على استعداد لإجراء مفاوضات مع أوروبا

الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة
الأحد، 17-05-2026 11:08 م

الوكيل الإخباري-   أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن بلاده على استعداد لإجراء مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بهدف استعادة العلاقات الثنائية.

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "هناك إمكانية إجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء دول الاتحاد الأوروبي، روسيا تأمل أن يسود في أوروبا نهج عملي بشأن مسألة المفاوضات فهذا أمر إيجابي ويعود على الجميع بالفائدة، في نهاية المطاف الجانب الروسي مستعد لذلك".

 
 


