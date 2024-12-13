الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام دائم في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف:"نتطلع لهدنة في حد ذاتها، فقد قلنا مرارا وتكرارا إن الهدنة في حد ذاتها ليست ما نريده، نريد السلام الذي سيأتي بعد استيفاء شروطنا وبعد تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها".
بترا
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