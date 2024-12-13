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الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام دائم في أوكرانيا

مبنى الكرملين
مبنى الكرملين
الجمعة، 13-12-2024 10:37 م
الوكيل الإخباري-  أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، على أن روسيا لا تسعى لعقد هدنة مؤقتة في أوكرانيا بل لإقامة سلام دائم يراعي الشروط الروسية في ضمان أمنها القومي.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف:"نتطلع لهدنة في حد ذاتها، فقد قلنا مرارا وتكرارا إن الهدنة في حد ذاتها ليست ما نريده، نريد السلام الذي سيأتي بعد استيفاء شروطنا وبعد تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها".

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