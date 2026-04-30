الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة بين أمريكا وإيران

الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة
الخميس، 30-04-2026 07:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن استعداد روسيا للمساهمة في حل الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إذا لزم الأمر، مؤكدًا على أهمية استكمال المفاوضات بين الجانبين.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "روسيا، إذا لزم الأمر، وإذا كان هناك طلب، مستعدة للمساهمة في حل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مشاركة روسيا في هذه العملية يجب أن تكون مطلوبة من جميع الدول المعنية بالصراع، المفاوضات بين الجانبين مهمة ويجب استكمالها".

 
 


