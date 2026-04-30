الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة بين أمريكا وإيران

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن استعداد روسيا للمساهمة في حل الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إذا لزم الأمر، مؤكدًا على أهمية استكمال المفاوضات بين الجانبين.

