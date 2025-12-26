الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة الحوار

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن ممثلين عن القيادة الروسية، اجتمعوا مع ممثلين عن الإدارة الأميركية، عقب زيارة المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، للولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

