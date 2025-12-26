الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة الحوار

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"مستوى الاتصالات بين موسكو وواشنطن على مستوى عال، لقد أجرينا اتصالًا هاتفيا، وقررنا مواصلة الحوار، هذا كل ما يمكننا قوله، الكرملين قام بتحليل المعلومات الواردة من الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، عقب زيارته للولايات المتحدة".
-
أخبار متعلقة
-
إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية
-
فرنسا: إصابة ثلاث نساء بجروح بعمليات طعن في مترو باريس
-
روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 6%
-
الخارجية العراقية تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص
-
الجامعة العربية تدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا بحمص في سوريا
-
بوتين: ارتفاع انتاج الأسلحة في روسيا بنحو 9.6 أضعاف
-
مجموعة "سرايا أنصار السنة" الإرهابية تتبنى تفجير المسجد في حمص
-
فيضانات مفاجئة تغرق أحياء بمدينة سلا المغربية وتخلف خسائر مادية