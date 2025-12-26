الجمعة 2025-12-26 11:49 م

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة الحوار

الكرملين: اختبار الصاروخ النووي يعكس مخاوف أمنية روسية
الكرملين
الجمعة، 26-12-2025 10:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلن المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن ممثلين عن القيادة الروسية، اجتمعوا مع ممثلين عن الإدارة الأميركية، عقب زيارة المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، للولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اضافة اعلان


وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"مستوى الاتصالات بين موسكو وواشنطن على مستوى عال، لقد أجرينا اتصالًا هاتفيا، وقررنا مواصلة الحوار، هذا كل ما يمكننا قوله، الكرملين قام بتحليل المعلومات الواردة من الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، عقب زيارته للولايات المتحدة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

د. بادي الرواشدة

أخبار محلية زراعة الأعضاء في الأردن: نحو منظومة وطنية عادلة للتبرّع بعد الوفاة الدماغية

عاصفة ثلجية في نيويورك

عربي ودولي إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية

فرنسا

عربي ودولي فرنسا: إصابة ثلاث نساء بجروح بعمليات طعن في مترو باريس

روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها

عربي ودولي روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 6%

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية خالد بن الوليد ومناطق في لواء بني كنانة

أخبار محلية وزارة الإدارة المحلية توجّه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

الكرملين: اختبار الصاروخ النووي يعكس مخاوف أمنية روسية

عربي ودولي الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة الحوار

بلدية السلط الكبرى

أخبار محلية بلدية السلط الكبرى تمدد الدوام الرسمي لقسم ضريبة المسقفات

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية 422 طالبًا من ذوي الإعاقة يتقدّمون للامتحان التكميلي



 






الأكثر مشاهدة