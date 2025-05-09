الكرملين: سلوك أوكرانيا خلال الهدنة الجارية يحدد مسار التسوية المقبل

الوكيل الإخباري- أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الخميس، أن الخطوات المقبلة التي ستتخذها روسيا بشأن التسوية الأوكرانية ستعتمد على كيفية استجابة كييف لهدنة عيد النصر، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الثامن من أيار الجاري.

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