الجمعة 2025-05-09 12:15 ص
 

الكرملين: سلوك أوكرانيا خلال الهدنة الجارية يحدد مسار التسوية المقبل

علم روسيا
علم روسيا
 
الجمعة، 09-05-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري-    أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الخميس، أن الخطوات المقبلة التي ستتخذها روسيا بشأن التسوية الأوكرانية ستعتمد على كيفية استجابة كييف لهدنة عيد النصر، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الثامن من أيار الجاري.

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وقال أوشاكوف في مؤتمر صحفي:"روسيا تنظر كيف سيتطور وقف إطلاق النار والهدنة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، وبعد ذلك سنقوم بتقييم الوضع، وخطواتنا المقبلة ستكون مبنية على مدى التزام كييف بالهدنة وتأثيرها على الميدان".

 
gnews

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