الكرملين: سنرحب بأي اتصالات بين روبيو ولافروف خلال فعاليات (آسيان)

وذكر روبيو، الذي وصل إلى مانيلا أمس ويبقى فيها حتى 23 يوليو تموز، في مطلع الأسبوع أنه مستعد للقاء لافروف على هامش الفعاليات المتعلقة بالآسيان، لكنه لم يكن متأكدا مما إذا كان قد تم الاتفاق على عقد مثل هذا اللقاء.
وردا على سؤال طرح الاثنين عن إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن موسكو تؤيد لقاء الدبلوماسيين الكبيرين.
وأضاف بيسكوف للصحفيين "الاتصالات عبر وزارات الخارجية والقنوات الدبلوماسية هي بطبيعة الحال ذات طابع فني إلى حد كبير، لكن إذا كان سيجرى اتصال على مستوى وزيري الخارجية، فسنرحب به بالتأكيد".
وأضاف أنه لم تحدث أي اتصالات بين الكرملين والبيت الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية.
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