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الكرملين: سنرحب بأي اتصالات بين روبيو ولافروف خلال فعاليات (آسيان)

روسيا
روسيا
 
الإثنين، 20-07-2026 03:42 م
الوكيل الإخباري-   قال الكرملين الاثنين، إنه يرحب بأي اتصالات بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع في مانيلا حيث تعقد اجتماعات الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).اضافة اعلان


وذكر روبيو، الذي وصل إلى مانيلا أمس ويبقى فيها حتى 23 يوليو تموز، في مطلع الأسبوع أنه مستعد للقاء لافروف على هامش الفعاليات المتعلقة بالآسيان، لكنه لم يكن متأكدا مما إذا كان قد تم الاتفاق على عقد مثل هذا اللقاء.

وردا على سؤال طرح الاثنين عن إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن موسكو تؤيد لقاء الدبلوماسيين الكبيرين.

وأضاف بيسكوف للصحفيين "الاتصالات عبر وزارات الخارجية والقنوات الدبلوماسية هي بطبيعة الحال ذات طابع فني إلى حد كبير، لكن إذا كان سيجرى اتصال على مستوى وزيري الخارجية، فسنرحب به بالتأكيد".

وأضاف أنه لم تحدث أي اتصالات بين الكرملين والبيت الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية.
 
 


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