الكرملين لا يستبعد منح بوتين أوسمة للعسكريين الكوريين ممن شاركوا في تحرير كورسك

الوكيل الإخباري- رجح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يمنح الرئيس فلاديمير بوتين أوسمة الشرف للعسكريين الكوريين الشماليين المتميزين ممن شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية.

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وجاء تصريح بيسكوف بعد أن وجه بوتين الشكر للقوات الكورية الشمالية الخاصة التي شاركت في تحرير مقاطعة كورسك، مشيدا بـ"تضحيات وتفاني الجنود الكوريين".



وأكدت بيونغ يانغ أن الانتصار في كورسك أفشل مغامرات الغرب العسكرية والسياسية، وأن أنشطة القوات الكورية الشمالية على الأراضي الروسية "تتماشى كليا مع بنود وروح ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الدولية".



وتعهدت بأنها "ستواصل دائما وبشكل كامل دعم قضية جيش وشعب روسيا المقدسة، وستبقى متمسكة بأي أعمال مبنية على روح المعاهدة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".



وأشارت الخارجية الروسية إلى أن العسكريين الكوريين الشماليين شاركوا في العملية بناء على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين موسكو وبيونغ يانغ أثناء زيارة الرئيس بوتين لكوريا الشمالية في 19 يونيو عام 2024.



وأعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف في تقرير رفعه للرئيس فلاديمير بوتين في الـ26 من أبريل إتمام تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية وأشاد بدور قوات كوريا الشمالية التي شاركت في العملية.